Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В выборах депутатов Государственной думы на территории Новосибирской области по результатам регистрации будут участвовать 14 политических партий. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

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Она уточнила, документы на регистрацию представили 40 кандидатов от политических партий. Все они были зарегистрированы окружными комиссиями.

«Конкуренция на выборах ожидается достаточно серьёзная. На всех четырёх округах предстоит серьёзная конкурентная борьба, — подчеркнула Благо. — Спектр представленных политических партий очень широкий, и избиратели смогут выбрать понравившегося кандидата с наиболее близкими для них политическими взглядами».

Наибольшая конкуренция, по её словам, ожидается на избирательном округе №135, где за один мандат в Государственной думе будут бороться 12 кандидатов. По избирательному округу №136 зарегистрированы десять кандидатов, столько же по избирательному округу №137, по избирательному округу №138 — восемь кандидатов.