Владикавказ, 17 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть человек. Такой суточный прирост показателя смертности в регионе фиксируется уже третий день подряд. Общее число случаев летального исхода составляет в республике 315. Такие данные привел 16 августа федеральный оперативный штаб.

Коронавирус

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За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 71 пациента, это наибольший показатель за последние несколько месяцев. Всего за все время пандемии в РСО-Алании выявлено 19 880 носителей коронавируса.

Из них удалось справиться с болезнью 17 728 пациентам, в том числе 33 — вылечились за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии Минобороны открыло инфекционное отделение для лечение пациентов с ковид.

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