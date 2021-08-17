Комрат, Молдавия, 17 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Гагаузии, входящей в состав Молдавии, начался пожар на сельскохозяйственных полях. Об этом 17 августа сообщает агентство Gagauzinfo.

ru.torange.biz Пожар

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По данным журналистов, огонь охватил несколько гектаров полей. Он примкнул к трассе республиканского значения Кишинёв — Джурджулешты и перекинулся на лесополосу.

Сообщается, что на участке трассы возле административного центра Комрат приостановлено движение из-за сильного задымления на дороге. Ранее также движение запретили возле села Буджак, но вскоре после прибытия пожарных движение восстановили.

К тушению привлечены два пожарных расчета, а также правоохранители. Ситуацию усугубляет то, что недалеко от пожара находится станция хранения сжиженного газа и несколько автозаправок. Огонь также приблизился к железнодорожной ветке.