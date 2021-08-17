Краснодар, 17 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Запрет на строительство в зонах подтопления, в также введение обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления должен стать действенным механизмом для решения существующих в Краснодарском крае проблем. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 17 августа, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина.

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«Для нашего региона это может стать очень действенным механизмом. Стихия проверяет на прочность одни и те же населенные пункты края раз в три-четыре года, наносит серьезный ущерб региональной экономике. Запрет на строительство в зонах подтопления и введение обязательного страхования имущества позволит вести разговоры о компенсации в рамках отношений между непосредственно собственником и страховой компанией. Мы со своей стороны готовы выйти на софинансирование, оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. И, конечно, максимально участвовать в проработке этого механизма», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Кондратьев добавил, что в Краснодарском крае с 2018 года ведется масштабное обследование рек для определения границ зон подтопления для 662 территорий. Федеральным агентством водных ресурсов утверждены зоны затопления, подтопления в отношении 495 населенных пунктов Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин дал поручение проработать механизмы обязательного страхования имущества населения в зонах подтопления, а также представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления.