Москва, 17 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич открыла компанию по доставке роллов и других блюд азиатской кухни. Об этом сообщило издание StarHit.

sayama Роллы

Как отмечает СМИ, стоимость роллов у популярного блогера в три раза выше, чем средняя рыночная цена. Многие фанаты Галич отметили, что не смогут позволить себе заказать блюда «премиального качества» её бренда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ида Галич открыла бизнес по организации праздников. Об этом она написала в своём Instagram-профиле в середине мая 2021 года.