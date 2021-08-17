Пекин, 17 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Компания Changan представила изображения седана Uni-V, который составит конкуренцию модели Hyundai Elantra. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Changan Uni-V

Форма кузова Uni-V скорее похожа на фастбэк. По предварительным данным, реализация нового седана китайской марки начнется в начале 2022 года.

Отличительной особенностью внешнего вида Uni-V является безрамочная решетка радиатора, которую дополняют зауженная оптика и большой передний бампер. Модель получила выдвижные ручки, диффузор с двумя крупными патрубками выхлопной системы по бокам и активный спойлер.

Длина новинки составляет 4 680 мм, а размер колесной базы равен 2 750 мм.

По предварительной информации, в качестве силовой установки модель получит турбированный двигатель объёмом 1,5 л мощностью 180 «лошадей». Также возможен более производительный вариант. Это двухлитровый турбомотор, мощность которого, предположительно, будет составлять 233 л. с.

Ранее дилеры компании Changan приступили к приему заказов в Китае на кроссовер CS55 Plus нового поколения.

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