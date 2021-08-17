Казань, 17 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Татарии к федеральной молодежной программе «Пушкинская карта» присоединились 68 организаций сферы культуры, в том числе 16 театров, 21 музей и галерея, 11 дворцов культуры и клубов, шесть концертных площадок, один цирк и 13 прочих учреждений, сообщила 17 августа министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Культура.рф Памятник А.С.Пушкина

Заработает программа с 1 сентября. Получить денежные средства для покупки билетов на посещение культурных мероприятий смогут жители в возрасте от 14 до 22 лет. Участникам программы предоставят специальную банковскую карту с 3 тыс. рублей на счету, потратить которые можно в течение года. В следующем году номинал карты увеличат до 5 тыс. рублей, добавила спикер.

Планируется, что к программе присоединятся более 800 федеральных, региональных и частных учреждений культуры. В дальнейшем список участников будет расширяться.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо установить на телефон мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и пройти регистрацию через портал госуслуг. Затем выбирается интересующее мероприятие из афиши в приложении и здесь же покупается билет, либо на сайте культурного учреждения или в кассе.

ИА REGNUM напоминает, всероссийский проект «Пушкинская карта» создан по инициативе президента страныВладимира Путина и направлен на популяризацию культурных мероприятий.

Читайте также: В Костроме принимать «Пушкинскую карту» готовы восемь учреждений

Читайте также: На запуск «Пушкинской карты» правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей