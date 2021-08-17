Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области аграриям выделят из резервного фонда дополнительные 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение удобрений и средств защиты растений. Об этом сообщает региональное правительство.

sebagee Сельское хозяйство

«Принято решение направить часть федеральной субсидии, которую получил регион для решения первоочередных социальных задач, на помощь аграриям в приобретении минеральных удобрений и средств защиты растений», — уточнили в городской администрации.

Решение принято в связи с удорожанием минеральных удобрений и средств защиты растений.

Напомним, в конце июля 2021 года при поддержке депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Жукова, регион получил дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей — на решение первоочередных социальных задач.