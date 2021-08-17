Сеул, 17 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. После окончания летних каникул 17 августа в Южной Корее возобновили работу 4178 школ, что составляет 20,4% от всех общеобразовательных учреждений страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

Дети в Южной Корее

Согласно опубликованным данным, 79,6% школ страны по-прежнему находятся на каникулах. Однако многие начальные школы откроют свои двери 23 августа.

Между тем, 280 учреждений, открывшихся 17 августа, перешли на дистанционный режим обучения.

В столичном регионе, где в настоящее время действует самый жёсткий четвертый уровень социального дистанцирования, открылись лишь 19,7% школ, 3,5% из которых сразу перешли на «дистанционку».