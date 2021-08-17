Москва, 17 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. До конца 2021 года в восьми регионах России начнётся строительство университетских кампусов мирового уровня, сообщил 17 августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«В ближайшее время кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге», — сказал он.

При этом проекты в Томске, Москве и Новосибирске, уточнил зампред правительства, уже обеспечены финансированием.

Ещё шесть проектов — Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург — находятся «в очень высокой степени готовности, добавил Чернышенко.