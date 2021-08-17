Москва, 17 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Колумбии полиция задержала гражданина РФ, который наладил канал переправки наркотиков из Южной Америки через Испанию в Россию, сообщила 17 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

По её словам, спецоперация была проведена в колумбийском городе Медельин оперативниками антинаркотического главка МВД России и сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Содействие российским полицейским оказали иностранные партнеры.

«Задержанный подозревается в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. Устанавливаются его возможные связи с колумбийскими наркокартелями», — сказала Волк.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию, он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Колумбии, который разыскивается у себя в стране по подозрению в подготовке и осуществлении более ста убийств, был задержан испанскими полицейскими в Мадриде.

Задержанный может оказаться киллером по прозвищу Нэнэ, который, как предполагается, является главой международной преступной группы La Cordillera.

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