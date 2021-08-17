Таллин, , 13:20 — REGNUM Третья по популярности Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) выдвигает на пост мэра Таллина председателя партии Мартина Хельме. Об этом сообщил пресс-релиз EKRE.

Отмечается, что Хельме будет баллотироваться в столичном районе Мустамяэ.

Представляя свою предвыборную программу, Мартин Хельме заявил, что одна из их целей — запустить в Таллине воздушный трамвай между портом Ванасадам и аэропортом, которые нынешние власти планируют соединить наземными трамвайными путями.

Хельме назвал воздушный трамвай экологичным и вполне реальным решением. Также EKRE обещает соединить район Какумяэ и центр города по морю.

Сообщается, что вице-председатель партии и отец Мартина Март Хельме будет баллотироваться в столичном районе Ласнамяэ, а кандидат партии в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас — в районе Нымме. Кроме того, в районе Хааберсти первым номером на местных выборах будет Хелле-Мооника Хельме, в Кесклинне — Яак Мадисон, в Кристийне — Урмас Рейтельманн, в Пыхья-Таллине — Арго Лууде и в Пирита — Кайрет Реммак-Грассманн.

Местные выборы пройдут в Эстонии 31 октября нынешнего года.