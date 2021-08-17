Барселона, Испания, 17 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Жители Барселоны почтили память жертв теракта, произошедшего в августе 2017 года, когда террорист Юнес Абуякуб совершил на грузовике массовый наезд на пешеходов. Жители города возложили гвоздики на улице Рамбла в присутствии пострадавших лиц и местных властей, сообщает Prensa Latina.

Stefano Mortellaro Испания. Улица Рамбла

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил в своем Twitter-аккаунте, что страна выступает за «общество, свободное от ненависти и варварства».

«Четыре года назад Барселона и Камбрильс (Таррагона) подверглись террору на своих улицах, и сегодня мы вспоминаем жертв этих ужасных нападений, устремив взор на настоящее и будущее мира и сосуществования», — подчеркнул Санчес.

В результате терактов 16 человек погибли и более 140 получили ранения.