Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Петербургу во вторник, 17 августа, выступило с официальным заявлением о том, что в «последнее время в Санкт-Петербурге отмечается рост преступлений против порядка управления».

Дарья Драй ИА REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

По данным ведомства, всего за три дня, с 13 по 15 августа 2021 года, на территории Кировского, Невского и Пушкинского районов Северной столицы во время составления протоколов об административных правонарушениях произошли случаи насилия в отношении представителей власти.

По данным фактам уже возбуждены четыре уголовных дела, подозреваемым избрана мера пресечения, вскоре будет предъявлено обвинение, а по завершении расследования они предстанут перед судом.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу самым серьезным образом предостерегло от применения насилия в отношении представителей власти, а также напомнило об уголовной ответственности за совершение таких деяний.

Ранее стало известно, что на инспектора комитета по транспорту Санкт-Петербурга во время составления им протокола о нарушении правил парковки умышленно наехал на автомобиле водитель-нарушитель в самом центре города. Инспектор получил травмы, ему потребовалась помощь медиков, злоумышленника ищет полиция.