Уфа, 17 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Гражданина КНР, который предложил взятку сотруднику УФСБ, осудили в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взятка

В Советском районном суде г. Уфы было установлено, что весной прошлого года в отношении фигуранта уголовного дела, который являлся главой коммерческой организации, сотрудники правоохранительных органов проводили оперативные мероприятия: из его офиса и квартиры были изъяты электронные носители информации, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация.

«За их возврат и уничтожение данных, содержащихся в компьютере, он предложил должностному лицу УФСБ по РБ взятку в размере 2 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате суд приговорил подсудимого к четырем годам шести месяцам колонии общего режима.

Отмечается, что защитник осужденного подал жалобу в вышестоящую инстанцию.

«Государственный обвинитель просил в суде оставить приговор без изменения, жалобу защитника осужденного без удовлетворения. Верховный суд республики оставил без удовлетворения жалобу гражданина Китайской Народной Республики, признанного виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в особо крупном размере»). Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбуждено дело по факту мошенничества при строительстве детсада.