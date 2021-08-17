На одной из улиц Новосибирска выделят полосу для общественного транспорта
Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирске ведётся масштабный ремонт одной из центральных улиц — Вокзальной магистрали. Будет обновлена проезжая часть, все тротуары вдоль улицы. Также обустроят выделенную полосу для общественного транспорта, сообщает мэрия города.
«Хочу предупредить, что вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — Наши расчёты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше. Напоминаю, что на привокзальной площади организована большая муниципальная парковка, где горожане могут оставлять свои машины».
Ремонт Вокзальной магистрали стартовал в начале августа. Общая длина ремонтируемого участка — 1,4 км. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работу планируют завершить до 25 сентября.