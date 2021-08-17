Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирске ведётся масштабный ремонт одной из центральных улиц — Вокзальной магистрали. Будет обновлена проезжая часть, все тротуары вдоль улицы. Также обустроят выделенную полосу для общественного транспорта, сообщает мэрия города.

Krd.ru Выделенная полоса

«Хочу предупредить, что вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — Наши расчёты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше. Напоминаю, что на привокзальной площади организована большая муниципальная парковка, где горожане могут оставлять свои машины».

Ремонт Вокзальной магистрали стартовал в начале августа. Общая длина ремонтируемого участка — 1,4 км. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работу планируют завершить до 25 сентября.