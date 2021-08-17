Владикавказ, 17 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. За срыв сроков реализации национальных проектов в Северной Осетии будут наказывать ответственных чиновников. Им грозит наказание вплоть до увольнения. Такие меры намерен предпринять врио главы региона Сергей Меняйло в ходе аппаратного совещания 16 августа.

Admobninsk.ru В детском саду

«Я не пугаю, я предупреждаю. Уже поднадоело немного. Соответствующие выводы я буду делать сразу. Не хотите работать — уходите, найдем тех, кто желает поработать во благо республики», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

По данным портала, конкретно об отставании ряда проектов доложил в ходе совещания врио премьер-министра Таймураз Тускаев. Среди этих объектов, в частности, оказались детский сад в селении Чермен, строительство которого до сих пор не начато, школа на 500 мест в селе Кизляр, амбулатории в селениях Коста и Хумалаг и дом культуры в селе Ольгинском.

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