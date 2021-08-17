Монако, 17 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин готов сыграть против украинского «Шахтёра» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом 17 августа сообщил агент игрока Олег Артёмов.

Александр Головин

«Будет он играть или нет, это решает главный тренер. Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас всё в порядке, он готовится к игре», — цитирует Артёмова ТАСС.

«Монако» 13 августа проиграл в гостях «Лорьяну» в матче второго тура чемпионата Франции со счётом 0:1. Головин вышел на полу на 58-й минуте и получил повреждение.

Первый матч между «Монако» и «Шахтёром» пройдёт 17 августа в Монако. Ранее в третьем квалификационном раунде «Монако» победил пражскую «Спартуа» (2:0, 3:1), а «Шахтёр» — бельгийский «Генк» (2:1, 2:1).

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