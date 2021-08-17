Ульяновск, 17 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают практически ежедневно регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 17 августа, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, умер 2151 пациент, в том числе за последние сутки скончались 15 человек.

Отметим, что последние три недели в Ульяновской области смертельные исходы от COVID-19 регистрируются ежедневно: умирали от трёх до 18 пациентов в сутки.

Ранее минздрав региона предупредил, что перинатальный центр «Мама» областной детской клинической больницы закрывается на две недели на плановую профилактическую дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области завершили вакцинацию от COVID-19 (то есть привились двумя компонентами) свыше 250 тыс. жителей.