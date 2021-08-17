Симферополь, 17 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Пять жителей Республики Крым и Севастополя задержаны по подозрению в участии террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Pixabay.com Стоп терроризм

Как уточняет «Крыминформ», трое подозреваемых были задержаны силовиками в Севастополе, двое в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Им инкриминируют организацию и участие в деятельности террористической организации.

Ранее суд вынес решение в отношении жителей Крыма, они были признаны виновными в участии террористической организации, им назначено наказание от 12 до 18 лет лишения свободы.