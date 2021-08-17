Киев, 17 августа 2021, 13:23 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба офиса президента Украины.
В свою очередь Зеленский поблагодарил литовского лидера за предоставление Украине партии вакцины AstraZeneca, предназначенной для борьбы с COVID-19.
Напомним, ранее Украине решила передать Литве «гуманитарную помощь», включающую в себя партию колючей проволоки для защиты литовской границы от наплыва нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.
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