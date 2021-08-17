Киев, 17 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба офиса президента Украины.

Pixabay.com Колючая проволока

«Гитанас Науседа выразил благодарность Владимиру Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы», — сказано в сообщении.

В свою очередь Зеленский поблагодарил литовского лидера за предоставление Украине партии вакцины AstraZeneca, предназначенной для борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее Украине решила передать Литве «гуманитарную помощь», включающую в себя партию колючей проволоки для защиты литовской границы от наплыва нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.