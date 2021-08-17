Красноярск, 17 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 августа в региональном оперштабе.

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За всё время коронавирусная инфекция унесла жизни 4849 жителей Красноярского края, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в регионе выявлено 98 854 носителя коронавируса, выздоровели 84 999 человек.