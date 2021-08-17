Екатеринбург, 17 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга обнаружили подземный бункер. Об этом сообщил волонтёр «Уральского хронотопа» Александр Зыков.

Личная страница в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/ZykovAleksander) Бункер в Екатеринбурге

Объект обнаружили рядом с домами Уралоблсовета на улице Малышева, 21. Энергетики уже сняли часть крыши бункера. Внутри обнаружены изношенные трубы горячего водоснабжения.

«Бункер — бывшее хранилище для угля», — считает Зыков. По словам добровольца, хранилище примыкало к домам-памятникам. Бункер частично затоплен и не эксплуатируется.

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