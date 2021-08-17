Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительное финансирование на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Цитата из х/ф «Приключения Буратино». Реж. Л. Нечаев. 1975. СССР Детский театр

«В рамках реализации послания президента Российской Федерации принято решение дополнительно направить 4,2 млн рублей на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности», — уточнил он.

Жуков отметил, что решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.