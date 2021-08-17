Новосибирской области выделили 4 млн на оборудование для детских театров
Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительное финансирование на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.
«В рамках реализации послания президента Российской Федерации принято решение дополнительно направить 4,2 млн рублей на оснащение детских театров техническим и технологическим оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности», — уточнил он.
Жуков отметил, что решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.