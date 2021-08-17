Тюмень, 17 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Тюмени по запуску трамвайной линии конкретных планов нет. Но рассматриваются различные варианты развития транспортной сети, сообщил на прямой линии 17 августа губернатор Тюменской области Александр Моор.

Антон Иванов Трамвай

«Мы в целом обсуждаем развитие системы общественного транспорта. Мы прекрасно понимаем, что с высокими темпами развития тюменской городской агломерации нужно рассматривать в системе общественного транспорта не только автобусы», — отметил губернатор Моор.

Он также отметил, что объездную дорогу от улицы Мельникайте до Ямской в Тюмени расширят до шести полос. В том числе предусмотрят шумозащитные экраны. Финансирование этого проекта будет заложено в бюджет в ближайшее время.