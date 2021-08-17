Токио, 17 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Решение о приостановке до конца 2021 финансового года (закончится 31 марта 2022 года) запланированные безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за пандемии коронавируса приняли власти Японии. Об этом 17 августа сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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При этом аналогичные безвизовые обмены в 2020 году также были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, безвизовые поездки между японскими префектурами и южной частью Курильских островов начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. Они согласовываются ежегодно и обычно проходят в период с мая по октябрь.