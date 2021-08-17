Астана, 17 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Нур-Султан активно встраивается в глобальные экономические потоки и процессы и привлекает внешние капиталы не только в экономику Казахстана, но и других стран региона. Об этом пишет Тихон Сысоев, автор статьи в издании «Эксперт» «Постпандемийное будущее мегаполисов», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

(сс) cegoh Люди отдыхают на газоне. Сингапур

Мегаполисы становятся сегодня новыми центрами формирования глобального экономического пространства и важнейшей движущей силой экономического развития. Собственно, это неслучайно — городское население на планете составляет сегодня уже порядка 3,5 миллиарда человек, а это почти половина всего населения Земли. При этом ООН прогнозирует дальнейшее увеличение количества городов, некоторые из которых трансформируются в мега-регионы за счет прироста пригородных территорий: уже к 2030 году их число может достигнуть 40.

Более того, траектория развития крупных городов претерпела существенные изменения под влиянием пандемии. Темпы восстановления и развития инфраструктуры, создание возможностей для повышения качества человеческого капитала, стимулирование новых отраслей экономики — все это будет иметь критическое значение для конкурентоспособности целых экономик в постпандеминый период.

В этом смысле стоит отметить, что, например, Сингапур в Юго-Восточной Азии, Дубай на Ближнем Востоке или Нур-Султан в Центральной Азии — активно развивающиеся города, которые до пандемии последовательно работали над созданием условий для диверсификации экономики и привлечения инвестиций — оказались более приспособлены к кризису и легче выходят из него.

С чем это связано? Что объединяет эти успешные городские центры экономического развития? И какими качествами и характеристиками должен обладать город, чтобы стать современным центром для целого региона?

Чтобы ответить на эти и другие значимые вопросы, ставшими особенно актуальными в контексте восстановления после пандемии, журнал «Эксперт» провел круглый стол «Современный региональный центр: как обеспечить развитие страны и региона в условиях постпандемии». В нем приняли участие ведущие аналитики и эксперты в области экономики, инвестиционного развития и урбанистики.

Интеграция и инфраструктура

Сама дискуссия была построена на обсуждении нескольких, связанных друг с другом тем. С одной стороны, эксперты высказали свои точки зрения относительно того, как в целом крупные регионы и страны пережили пандемию. С другой стороны, был поднят вопрос о том, как пандемия повлияла на жизнь мегаполисов и какое будущее их ждет в постпандемийном мире. И, наконец, была обсуждена та роль, которую играют и будут играть финансовые центры в процессе развития мегаполисов, и почему они оказались столь важны в условиях глобализации.

Отвечая на вопрос о том, что будет способствовать быстрому восстановлению экономик Евразийского региона в постпандемийное время, Рафаэль Нагапетьянц, партнер инвестиционной компании «Movchan's Group», отметил, что и в России, и в Центральной Азии, и в Юго-Восточной Азии, этому, главным образом, уже способствовало активное участие государства, которое действовали по модели стимулирования предложения и спроса.

По его словам, оценить эффективность предпринятых мер можно, если посмотреть на «ключевые индексы, по которым определяется восстановление или прогресс тех или иных экономик: индексы PMI и композитные индексы в целом показывают, что кризис постепенно преодолевается — и на уровне промышленности, и уровне услуг».

Другой вопрос: что делать дальше, чтобы выйти на стабильный экономический рост? Здесь Рафаэль Нагапетьянц выделил два момента — усиление процессов интеграции в регионе и развитие инфраструктуры. Так, по словам эксперта, «очень большой синергетический эффект всегда дает интеграция всего, что можно воспроизвести, технологически мультиплицировать — от цифровой экономики до ритейла».

Если же говорить о втором моменте, то, по мнению эксперта, именно постпандемийное время дает шанс на то, чтобы ускорить строительство в регионе новой инфраструктуры, трансформировав его в большой хаб — и железнодорожный, и автомобильный, — придав таким образом региональной транспортной логистике новый импульс.

В свою очередь Дмитрий Родин, директор компании Advantage Kazakhstan (резидент Международного финансового центра «Астана»), отвечая на вопрос о том, как изменились предпочтения глобальных инвесторов в 2020 году с учетом пандемийного контекста, поделился своим практическим опытом.

«У нас одна компания зарегистрирована в МФЦА, поэтому мы неплохо знаем, что происходит в Казахстане и в регионе в целом, — рассказал Дмитрий Родин. — И могу сказать, что этот регион становится все более и более привлекательным для инвесторов. В этой связи стоит подчеркнуть, что Международный финансовый центр «Астана», МФЦА — это не просто визитная карточка региона. Это единственный финансовый центр, работающих в регионе».

По мнению эксперта, постпандемийный период может дать новые возможности для диверсификации экономики. В частности, он выделил сразу несколько перспективных направлений, которые позволят снизить зависимость Казахстана от углеводородов: агропромышленный комплекс, нефтегазохимия, машиностроение и финтех.

Причем, говоря об интересе инвесторов, эксперты отметили не только интерес со стороны крупных международных компаний, но и со стороны розничных инвесторов.

«Если раньше правили бал в основном институциональные игроки, то сейчас мы видим, что роль частных инвесторов сильно выросла. И мне кажется, что это, конечно, отразится на деятельности международных финансовых центров, в том числе в Нур-Султане, которые должны в большей степени учитывать этот аспект активности розничных инвесторов и предлагать больше продуктов именно для розницы, которая становится движущей силой на фондовых рынках», — заметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Финансовый центр как путь в будущее

Переходя к обсуждению вопроса о том, как пандемия повлияла на жизнь крупных мегаполисов и как они справляются с ее последствиями, Сергей Геогриевский, соучредитель Группы компаний «ЦЕНТР», сразу отменил: главная задача, которую нужно было решить в мегаполисе во время пандемии — организовать жизнь человека таким образом, чтобы максимально извлечь его из городской массы, снизив риски распространения заболевания.

«Если посмотреть на Москву, то здесь мы видим, что это проявилось в незаметных, но очень интересных мелочах. Например, это индивидуализация посадочных мест в метро и в других видах общественного транспорта. Это дифференциация и создание уединенных пространств в крупных парках, скверах», — заметил, например, Геогриевский.

При этим различный ландшафт, климат, плотность, историческая структура, традиционные подходы к проектированию и застройки требовали от разных мегаполисов разных подходов, отметил эксперт. Например, в Токио или Сеуле, антиковидные меры в целом воспринимались рутинно — ввиду того, что ментальная модель горожан здесь изначально была ориентирована на индивидуализацию.

Если же говорить о долгосрочном влиянии пандемии на жизнь мегаполисов, то, по мнению Геогриевского, формат дистанционной работы многое изменил в жизни современного горожанина.

«Теперь для того, чтобы построить карьеру, получить образование, конкурировать на рынке и получать зарплату выше среднего, уже не нужно отправляться в крупные мегаполисы — ты можешь делать это удаленно. И это в свою очередь меняет модель ритейла и сервисную структуру города, да и в целом всю парадигму развития городов-миллионников».

При этом, если говорить об инвестиционной привлекательности мегаполисов в будущем, то здесь, как считает Сергей Суверов, очевидно, именно создание финансовых центров как площадок для взаимодействия бизнеса со всеми необходимыми условиями — от правового режима до налоговых льгот — останется одним из главных индикаторов привлекательности города и страны в целом для потенциальных инвесторов: «Пример Казахстана или, например, Дубая показывает, что создание международного финансового центра — это сигнал для международных инвесторов, что страна теперь обладает всеми условиями для работы международных игроков».

Собственно, как заметил в своем выступлении Бауржан Бектемиров, главный экономист международного финансового центра «Астана», главной целью финансового центра в Казахстане как раз и было «создание новых инструментов финансового посредничества, чтобы таким образом открыть новые финансовые каналы и привлечь новых инвестором».

С одной стороны «удалось значительно увеличить количество инвестиций, привлечённых в экономику страну, — больше четырех миллиардов долларов за последние три года». С другой стороны, новый импульс развития удалось придать и Нур-Султану: «Многие крупные компании начали переезжать в новую столицу. Нур-Султан становится важным деловым и финансовым центром не только страны, но и всего региона».

Успешные примеры — когда города становились центрами не только своей страны, но и целого региона — имеют схожие характеристики становления. «Первый фактор — это сильное государство, которое обеспечивало централизацию власти, что позволяло принимать даже непопулярные, но в перспективе крайне полезные решения для развития страны и самого города. Второй фактор — это сочетающиеся с сильной государственной рукой неолиберальные принципы в экономике, которые превращали эти города в новые инвестиционные центры притяжения», — говорит историк и политолог Султан Акимбеков.

При этом, по его словам, стоит добавить и еще один важный фактор, обусловленный глобализацией: «Каждый из новых центров регионального развития заполняет определенное пустое пространство — это очень важно для развития в условиях глобализации, которая всегда требует сближения параметров. Так, Сингапур закрывал определенную нишу между европейским центральным регионом и Востоком, в то время как международный финансовый центр «Астана» в Нур-Султане закрывает пустоту между Франкфуртом и Гонконгом, и в этом открывается его огромное значение не только для будущего Казахстана, но и для всего евразийского региона».

Находясь исторически на перекрестке важных торговых потоков, соединяющих центральное евразийское пространство, создав финансовый центр международного уровня, который уже привлек почти 900 компаний из более чем 50 стран мира, Нур-Султан активно встраивается в глобальные экономические потоки и процессы и привлекает внешние капиталы не только в экономику Казахстана, но и других стран региона.