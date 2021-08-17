Грозный, 17 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Чечне зафиксировано самое большое число выздоровевших после заражения коронавирусом за последнее время. За прошедшие сутки выписано сразу 266 пациентов, сообщили 16 августа в федеральном оперативном штабе. Сутками ранее этот показатель составил 184 человека. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло в регионе 14 502 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За те же сутки был подтвержден коронавирус еще у 170 жителей Чечни. Всего за все время пандемии стали носителями инфекции в республике 18 329 человек. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

Из них скончались 412 пациентов. За прошедший день было зарегистрировано пять случаев летального исхода.