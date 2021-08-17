Чаа-Хольский район, Тыва, 17 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Чаа-Хольском районе Тувы правоохранители разбираются в обстоятельствах несчастного случая с ребёнком 2019 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, пострадавший поступил в районную больницу 16 августа обширным термическим ожогом туловища 2−3 степени.

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Выяснилось, что мальчик находился в доме у бабушки. В тот день 26-летняя мать вскипятила на веранде воду в ведре. Рядом играл ребёнок.

«Женщина буквально на минуту зашла в дом и, вернувшись, обнаружила, что сын упал в кипяченую воду», — отметили в управлении.

Пострадавшего из районной больницы вертолетом санавиации перевезли в ожоговое отделение Республиканской больницы № 1. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.

Как отмечается, семья ребёнка благополучная, на профилактическом учете не состоит. В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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