Самара, 17 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Почти 90% социальных работников и свыше 80% медицинских работников получили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Сообщается, что в области прививку от этой инфекции получили свыше 940 тысяч человек, а завершили вакцинацию более 758 тысяч человек.

«Привиты почти 90% соцработников, больше 80% медработников», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 16 августа в регион поступило около 37 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 18 тысяч доз вакцины «Спутник лайт».

«Представители и минздрава, и Роспотребнадзора отметили, что темпы вакцинации нужно активизировать — необходимо привить еще порядка 600 тысяч жителей области для достижения коллективного иммунитета», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти намерены привлекать машины частных клиник для помощи «скорым».