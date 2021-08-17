Тамбов, 17 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Тамбовская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов России по охвату и темпу вакцинации, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сейчас регион занимает 39-ю и 17-ю позиции, поднявшись с 41-го и 24-го места соответственно.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в администрации Тамбовской области под председательством губернатора Александра Никитина

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Информация о ходе вакцинации была представлена в ходе оперативного совещания главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, на котором в качестве одного из основных вопросов обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

По данным регионального управления здравоохранения, в Тамбовской области уровень заболеваемости ковидом ниже среднероссийских значений. Однако ежедневно фиксируется более 90 новых случаев. Кроме того, пока не снижается количество госпитализаций, смертельных исходов и вызовов скорой медицинской помощи.

Власти отмечают, что в такой ситуации наиболее действенным средством профилактики является вакцинация. По состоянию на 15 августа, первой дозой препарата от COVID-19 привились 60% населения, подлежащего вакцинации. Полностью вакцинированы (то есть двумя компонентами) 236 758 человек. При этом более 100 тыс. привитых — граждане пожилого возраста.

Александр Никитин подчеркнул, что в настоящее время в регионе достаточно вакцины для всех желающих, поэтому необходимо продолжить разъяснительную работу и предпринять меры стимулирующего характера на предприятиях, в организациях для активизации процесса вакцинации.

«В кампании по вакцинации граждан должно участвовать не только управление здравоохранения, но и другие ведомства. Эта работа будет плодотворной, если её делать сообща. Необходимо усилить взаимодействие с крупными предприятиями, где работают большие коллективы», — отметил Александр Никитин.