Омск, 17 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Омске задержаны два человека, подозреваемые в разбойном нападении на несовершеннолетних и хищении их имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в областном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Нападавшими оказались двое подростков — 2004 и 2005 годов рождения. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент у дома на улице Кирова в Омске произошёл вечером 14 августа. Двое злоумышленников с ножом напали на 14-летнего и 15-летнего подростков и потребовали отдать имущество. Затем они похитили баскетбольный мяч и скрылись. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело.