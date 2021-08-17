Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Несмотря на экономическую зависимость КНДР от Китая, Пхеньян не считает отношения с Пекином достаточно доверительными. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на доклад, опубликованный Международным центром Вудро Вильсона.

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

Эксперты объясняют такое недоверие северокорейским принципом опоры на собственные силы, а также некоторыми историческими событиями, включая «минсэнгданский инцидент», в ходе которого в 1930-е годы этнические корейцы подверглись гонениям со стороны китайских коммунистов.

В докладе также отмечается вероятность того, что Северная Корея может пойти на денуклеаризацию в том случае, если Китай расширит свой ядерный зонтик. Однако любое соглашение в этой сфере будет противоречить северокорейской идеологии чучхе.

В нём также указывается, что Пекин, в отличие от Вашингтона, не желает смены режима в Северной Корее, поскольку это может способствовать усилению влияния США на Корейском полуострове.

«В конечном счёте, вполне вероятно, что Китай предпочтёт деамериканизацию полуострова, а не его денуклеаризацию», — говорится в докладе.