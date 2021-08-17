Джакарта, 17 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 20 741 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 17 августа в Индонезии выявили 3 892 479 носителей коронавируса.

Кроме того, за последние 24 часа количество выздоровевших пациентов с COVID-19 увеличилось на 32 225. Всего коронавирусом в стране переболели 3 414 109 человек.

В период с 16 по 17 августа 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 1180 человек. Всего эпидемия унесла жизни 120 013 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наряду с увеличением цели вакцинации до 11 млн человек в Джакарте, заместитель губернатораАхмад Риза Патриязаявил, что запас вакцин в Джакарте более чем достаточен для достижения этой цели.