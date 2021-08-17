Москва, 17 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Украинская певица Анастасия Приходько стала гостьей видеоподкаста «Люкс подкаст». Запись её участия в проекте доступна на YouTube-канале «Люкс ФМ».

Скриншот с YouTube Анастасия Приходько

В ролике Приходько высказалась относительно популярных тиктокеров мужского пола. По её словам, многие блогеры, в том числе Даня Милохин, показывают «чуждый» пример детям, одеваясь в женскую одежду. «Как мать я не приму это никогда, потому что мужик должен оставаться мужиком», — считает артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Приходько — украинский общественный и политический деятель, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Исполнительница воспитывает троих детей — дочь от первого брака и двоих сыновей от второго брака.