Тбилиси, , 13:07 — REGNUM В Грузии ряд оппозиционных партий заявили о намерении создать коалиционное правление в городском совете Тбилиси. Лидеры этих политсил, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 августа выступили на брифинге.

Никанор Мелия European People's Party

О совместном участии в выборах сообщили председатель самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, а также лидеры партий «Дроа» («Пора»), «Гирчи — Больше свободы» и «Европейская Грузия» Элене Хоштария, Зураб Джапаридзе и Гига Бокерия.

Они договорились, что Мелия будет кандидатом на пост мэра, а остальные партии выдвинут кандидатов в горсобрание. По мнению Хоштария, такое объединение свидетельствует, что оппозиционные партии сделали шаг к созданию коалиционного правительства Грузии.

«Мы предлагаем очень важное историческое решение — коалиционное правление. Наши мажоритарии это первый наиболее четкий признак этого коалиционного правления», — сказала лидер «Дроа».

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы самоуправления. В оппозиции эти выборы называют «референдумом», на котором избиратели должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционные политики заявляют, что в случае поражения на этих выборах лидеры «Мечты» должны будут объявить досрочные выборы в парламент.

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