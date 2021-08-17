Калининград, , 13:06 — REGNUM В настоящее время Россия ведет с Европейским союзом предметный и профессиональный диалог по вопросу о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом 17 августа сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков в Калиниграде.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас, как вы знаете, идёт предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи (при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической) о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лавров уточнил, что в ходе этих переговоров обсуждаются отдельные технические и правовые вопросы, в которые также входят необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других тем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие 24 часа выявили 20 958 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.