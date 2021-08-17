Сеул, 17 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Kia India (дочерняя компания Kia) представила тизерное видео новой спецверсии кроссовера Seltos X-Line под названием Project X. Видео размещено на странице Kia India в Instagram.

Kia Kia Project X

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3346410" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что дебют Project X состоится в ближайшее время. Новинка похожа на концепт, который был представлен в Индии на автовыставке Auto Expo 2020.

При этом модель, представленная на Auto Expo 2020, претерпела радикальные внешние изменения. Так, Project X получил стильные бамперы, защитные пластины, затемненные легкосплавные диски и оранжевые акценты.

Ожидается, что интерьер у новинки будет такой же, как у концепта. Однако обивка салона может поменяться.

По предварительной информации, под капотом нового кроссовера будет стоять 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, как и у стандартного Seltos.

Напомним, компания Cowin, которая является суббрендом Chery, планирует представить новый седан Xuandu, который будет конкурировать с Kia Rio.

Читайте также: Kia представила в России шестиместную версию Mohave