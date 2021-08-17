Киев, , 13:05 — REGNUM Личностные качества президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют занимаемой им должности. Так считает 47,5% опрошенных жителей Украины. Результаты исследования опубликовал социологический Центр Разумкова 17 августа на своём официальном сайте.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Противоположного мнения придерживаются 17,6% опрошенных, а 27,5% считают, что качества Зеленского в одинаковой мере и соответствуют и не соответствуют должности президента.

У 33,7% опрошенных Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции, у 19,2% — преимущественно положительные, а у 28,7% — и те, и другие в равной степени.

42,2% респондентов негативно оценили результаты деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины, а 39,8% отметили и положительные и негативные стороны его правления.

Исследование проводилось с 29 июля по 4 августа 2021 года. Всего было опрошено 2019 совершеннолетних жителей всей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее Центр Разумкова установил, что 41,4% жителей Украины уверен в отсутствии влияния отставки главы МВД Украины на работу ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: украинцы не верят, что смена главы МВД повлияет на ведомство