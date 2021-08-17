За сутки в Чувашии умерли десять пациентов с коронавирусом
Чебоксары, 17 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 77 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 17 августа, с начала пандемии в Чувашии заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у 30 591 жителя, в том числе за последние сутки — у 77 человек.
Переболели COVID-19 в республике 27 826 человек, доля выздоровевших составляет 90,96%. Из них за последние сутки вылечились 62 пациента.
Смертность от COVID-19 в Чувашии продолжает расти ежедневно: скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, всего умер 1871 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии реабилитация пациентов, переболевших COVID-19, проводится мультидисциплинарной бригадой, в которую входят терапевт, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры и медицинской психолог.