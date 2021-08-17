Чебоксары, 17 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 77 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов в одной из больниц республики

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По сведениям на 17 августа, с начала пандемии в Чувашии заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у 30 591 жителя, в том числе за последние сутки — у 77 человек.

Переболели COVID-19 в республике 27 826 человек, доля выздоровевших составляет 90,96%. Из них за последние сутки вылечились 62 пациента.

Смертность от COVID-19 в Чувашии продолжает расти ежедневно: скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, всего умер 1871 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии реабилитация пациентов, переболевших COVID-19, проводится мультидисциплинарной бригадой, в которую входят терапевт, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры и медицинской психолог.