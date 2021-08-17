Самара, 17 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ДТП в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Mchs.gov.ru ДТП

Сообщается, что утром 16 августа автомобиль «Lada Kalina», за рулем которого находился водитель 1956 года рождения, ехал по автодороге Осинки-Приволжье-Садовый.

«На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не уступил проезд транспортному средству, приближающемуся справа, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем «Renault Logan» под управлением водителя 1954 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы водители этих автомобилей. Их срочно доставили в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области опрокинулся легковой автомобиль.