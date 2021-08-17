Таллин, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас находится во вторник, 17 августа, в Берлине, где встречается с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

По словам Каллас, Германия является для Эстонии очень близким другом и союзником: «Нас связывают тесные союзнические отношения и сотрудничество как в Европе и НАТО, так и на более широком международном уровне».

Подчеркивается, что во время встречи Каллас и Меркель сфокусируются на вопросах европейской безопасности, в том числе на темах России и Белоруссии, а также на происходящем в Афганистане. Будут обсуждаться также наиболее острые вопросы в области безопасности и климата, а также сотрудничества в сфере экономики и цифрового развития.

«Кроме того, визит даст возможность поблагодарить канцлера Ангелу Меркель за ее работу и приверженность сближению наших стран, а также за вклад в безопасность региона Балтийского моря», — отметила эстонский премьер-министр.

Премьер-министр Каллас также встретится с немецкими предпринимателями, чтобы обсудить восстановление немецкой экономики от вызванного коронавирусом кризиса и призвать искать возможности для сотрудничества и инвестиций в Эстонию.

Премьер-министр Каллас вернется в Эстонию вечером 17 августа.