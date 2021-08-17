Воронеж, 17 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Крушение первого опытного образца самолёта Ил-112В — тяжёлый удар для Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) 17 августа, комментируя крушение.

Http://www.vaso.ru/ Ил-112В взлетает с аэродрома в Воронеже

«У нас трагедия. В ходе испытательного полета на Кубинке произошла катастрофа с нашим самолетом Ил-112В. Пять дней назад мы провожали экипаж КБ Илюшина в Москву в свой первый полет. Это тяжелый удар для семей летчиков, для работников КБ и завода ВАСО. Судьба экипажа пока не известна. Для нашей авиации это большая потеря», — написал в соцсетях Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, авария первого опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-112В произошла 17 августа в районе подмосковного аэродрома Кубинка. Самолёт пилотировал опытный экипаж в составе летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.