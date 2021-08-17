Тюмень, 17 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Тюменской области наблюдается рост цен на газомоторное топливо и бензин. Жители региона обратились на прямой линии 17 августа к губернатору области Александру Моору с просьбой повлиять на ситуацию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Цены н, а нефтепродукты не подлежат государственному регулированию. Цены формируются, исходя из спроса и предложения, сегодня являются биржевым товаром. По нашему мониторингу в текущем году цена на бензин АИ-92 рост составил до 5%», — отметил глава региона.

И подчеркнул, что за ценообразованием на автомобильный бензин и газ следит Федеральная антимонопольная служба. К ней необходимо обращаться.