Таллин, , 12:53 — REGNUM Директор Эстонского национального музея Алар Карис получил предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Об этом Карис сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, предложение сделал в понедельник, 16 августа, спикер парламента и глава входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас. Свой ответ на предложение Карис даст в среду, 18 августа.

«Я должен подумать, что значит «нет» или «да» для меня, моей семьи и всего эстонского государства. Мне надо взять немного времени на размышление: могут ли мои личные качества, которые у меня есть или я предполагаю их наличие, подойти для этой должности?», — заявил он.

Свое мировоззрение Карис оценил как консервативное. Оценивая предложение Ратаса, Карис добавил, что скорее склоняется к ответу «нет», чем к ответу «да».

В Эстонии продолжается активный поиск кандидата на пост президента Эстонии. Первый этап выборов главы государства в парламенте страны состоится 31 августа нынешнего года.