Таллин, , 12:52 — REGNUM Из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в 2020 году поступило в два раза меньше заявлений о предоставлении убежища на территории Эстонии, чем в 2019 году — 49 вместо 98. Об этом руководитель некоммерческой организации помощи беженцам Eesti Pagulasabi Ээро Янсон сообщил эстонскому радио Eesti Raadio.

Сейчас в основном центре для беженцев в Вао находятся 14 человек, которые ожидают решения о получении международной защиты, а в доме беженцев Вягева на данный момент никто не проживает из-за отсутствия таких лиц.

После того как Эстония ратифицировала договор о беженцах в 1997 году, защиту смогли получить около 570 человек, но многие предпочли уехать в другие страны Евросоюза или вернуться на родину. Сейчас в Эстонии проживает около 330 беженцев. Среди получивших убежище в Эстонии больше всего граждан Сирии (200 человек), далее следуют Украина, Ирак, Россия и Афганистан.

По словам главного специалиста Департамента полиции и погранохраны Марины Пылдма, у Эстонии по сравнению с другими странами ЕС не так много людей просят о международной защите.

Так, за первое полугодие 2021 года получено 41 ходатайство. Больше всего ходатайств поступило от граждан России и Белоруссии. На данный момент статус беженца получили 14 человек, 24 человека ожидают решение.