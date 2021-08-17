Рязань, 17 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Рязанской области 17 августа подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 80 пациентов, четыре человека скончались.

Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,32%. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 37 249 жителей. Выздоровели 34 110 человек. В лечебных учреждениях находится 650 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, в регионе от осложнений при коронавирусе скончались 873 человека.