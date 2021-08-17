Вашингтон, 17 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила предварительное одобрение на визу в США. Об этом 17 августа сообщил журналист Джон Вертхейм вTwitter.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

Отмечается, что Павлюченкова получит визу «для людей с выдающимися способностями». Она рассчитывает попасть на приём в посольство США в Канаде, где находится после выступления на турнире в Монреале.

По словам Вертхейма, если всё пройдёт успешно, то Павлюченкова примет участие в Открытом чемпионате США (US Open), который состоится с 30 августа по 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павлюченкова отказалась от участия в турнире в Цинциннати (США) из-за проблем с получением американской визы.