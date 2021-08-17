Варшава, , 12:49 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в интервью Polskie Radio 24, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. По его словам, в последние дни наблюдается рост нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

«В последние дни мы фиксируем увеличение числа нелегалов, которые проникают на нашу территорию из Белоруссии. Мы в этом плане защитили нашу границу — и всех законных мигрантов пограничники сразу задерживают. Но опасность все равно есть, и мы опасаемся, что она будет увеличиваться», — сказал дипломат.

Яблоньский также заявил, что в позиция МИД Польши по поводу причин резкого роста нелегалов в последние месяцы остается неизменной: «Это спланированная коварная акция режима Лукашенко, который таким образом планирует дестабилизировать ситуацию в европейских странах, которые он считает своими врагами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Литвы заявило о беспрецедентном увеличении числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в республику с территории Белоруссии. По данным ведомства, с начала текущего года в Литву через Белоруссию пыталось проникнуть более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.

В Вильнюсе обвиняют белорусские власти в преднамеренном способствовании официального Минска росту нелегальной миграции в Литву.

Позже нелегальные мигранты, прибывающие с территории Белоруссии, начали фиксировать и польские пограничники.